السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تضبط 72 مركبة توكتوك ودراجة نارية مخالفة في الغربية

حملة مرور
حملة مرور

شنت إدارة مرور الغربية، حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات البخارية المخالفة في مدينتي المحلة الكبرى وطنطا خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، والساعات الأولى من اليوم السبت، تهدف هذه الحملة إلى تحقيق الانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات، ضمن جهود الشرطة في تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، بتنفيذ الحملة الضخمة التي أسفرت عن ضبط 72 مركبة توكتوك ودراجة نارية مخالفة، جرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وجرى إخطار النيابة العامة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات وأصحابها.

استمرار وتكثيف الحملات المرورية

تأتي هذه الحملة، في إطار توجيهات مدير أمن الغربية بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وأصحاب مركبات التوكتوك، يهدف ذلك إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع حوادث الطرق التي قد تنتج عن تجاوزات ومخالفات قائدي تلك المركبات.

تعتبر هذه الحملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة خطوة هامة في سبيل تحسين الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق، وتذكر الجميع بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على سلامة الجميع أثناء التنقل، وتشهد الحملات المرورية المنظمة بانتظام تعاونًا قويًا بين شرطة الغربية والمجتمع المحلي، حيث يتم توعية السائقين بأهمية الالتزام بقوانين المرور وتعزيز الوعي المروري، يتم أيضًا تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لضمان محاسبة المخالفين وتنفيذ العقوبات المناسبة.

وتعتبر مركبات التوك توك والدراجات النارية وسائل نقل شائعة في المحلة الكبرى وطنطا، وتشهد استخدامًا واسعًا في التنقل اليومي، ومع ذلك، ينبغي على قائدي تلك المركبات الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية واحترام حقوق المشاة وسائقي المركبات الأخرى، وتأتي هذه الحملة كتوجيه صارم لمنتهكي القوانين المرورية، بهدف تحسين الأمان على الطرق وتخفيض معدلات الحوادث.

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