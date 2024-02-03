السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 15 محضر مخالفات لأصحاب مخابز بلدية في زفتى بالغربية

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي قطاع المخابر بـمركز ومدينة زفتي، وذلك في إطار جهود مدير تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز، وتوصيل وتوفير خبز ملائم للمواطنيين ومنع التجاوزات التموينية في قطاع المخابز الحيوي.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بمشاركة أسامة سعده، مدير إدارة تموين زفتي، والسيد أحمد الحوالة، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وشارك فيها المفتشان أحمد عباس ومحمد سلمان، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمى، محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

15 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز 

ونجحت الحملة، في تحرير 15 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة زفتي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتضمنت مجموعة من المخالفات شملت التلاعب في مواصفات الخبز واستخدام أوزان غير صحيحة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الصحية، وعدم نظافة أدوات العجين، وإغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية، وذلك ضمن جهود الحكومة للحفاظ على جودة الأغذية وسلامة المستهلكين.

أكد أبو هاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مؤكدًا استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين، حيث يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية، وبالتالي فإن ضمان جودة وسلامة هذا المنتج ضروري لصحة وسلامة المستهلكين.

أضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أن حملات مديرية التموين في الغربية جزء من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة، وأن هدف هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين، وتسعى هذه الحملات أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

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