السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف 13 تعديًا وبناء مخالف على أراض زراعية بطنطا

ازالات
ازالات

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، من إيقاف 13 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة داخل مركز ومدينة طنطا، ضمن الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وفقًا لتوجيهات الدولة.

 

تمت هذه الإزالات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتضمنت عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة وقف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، تم أيضًا إزالة 9 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، وتمت مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات، وتم تحويلهم للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها.


وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع أعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجه 22 في يومها السادس أسفرت عن إزالة 17 حالة بناء مخالف على مساحة 1018 مترا مربعا، كما نجحت  فى إزالة حالة تعد على  الأراضي الزراعية على مساحة 7  أسهم  من أراضي أملاك الدولة، وإزالة 10 حالات تعد فى المهد على الأراضي الزراعية ملكية خاصة بمساحة 1881 مترا، وإزالة 3 حالات متغيرات مكانية، و7 حالات بناء مخالف فى المهد، وذلك بإجمالى  38 حالة. 

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وفق ا للقوانين والأنظمة السارية توجيهات الدولة الوحدات المحلية القروية إزالة 9 حالات لمبان تحت الإنشاء الأراضي الزراعية

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