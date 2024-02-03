السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق دورة جامعة طنطا التدريبية "تدريب المدربين" بجامعة الملك خالد بالسعودية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن انطلاق دورة "تدريب المدربين" التي ينظمها المركز الرئيسي للتدريب المستدام غدا بجامعة الملك خالد بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية التطبيقية الذي يُعقد بجامعة الملك خالد بكلية العلوم والآداب خلال الفترة من 7 الى 8 فبراير 2024، وتحاضر بالبرنامج التدريبي الدكتورة عبير علم الدين المدرب الدولي المعتمد والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة الدائم على تطوير مراكز التدريب والتطوير بالجامعة، من خلال تنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة للعاملين بالمراكز والقائمين على البرامج التدريبية، موضحًا أن الاستعانة بقدرات الجامعة في إعداد برنامج تدريبي بجامعة خالد بكلية العلوم والآداب بالسعودية يعكس جودة مراكز التدريب بالجامعة وقدرتها على تحقيق نتائج فاعلة للمتدربين وتزويدهم بمهارات تدريبية عالية الجودة.

أوضحت الدكتورة عبير علم أن البرنامج التدريبي يشمل العملية التدريبية ومناخ بيئة التدريب، وجدارات ومسؤوليات المدرب، وأساليب التدريب والمتدرب الصعب ومهارات الاتصال وأنماط التعلم.

رئيس جامعة طنطا بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير بالمملكة العربية البينية التطبيقية المدرب الدولي المعتمد والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي تطوير مراكز التدريب والتطوير بالجامعة محافظة الغربية

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