محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

على مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وتمكنت الموجة 22 من إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 6591 م٢ بالإضافة إلى إزالة 6 حالات متغيرات مكانية.