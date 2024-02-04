الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس مدينة زفتى: إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية

إزالة
إزالة

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي، بمحافظة الغربية عن نجاح مجلس المدينة، في إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

جاء ذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة زفتي، ضمن الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وتحقيقًا لتوجيهات الدولة.

وتمت هذه الإزالات بالتعاون المثمر مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد شملت عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة توقيف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، حيث تم أيضًا إزالة 9 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ولم يتوانَ المجلس عن مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات.

وفي سياق إلتزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأعرب المحاسب إبراهيم فايد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية في تنفيذ هذه العمليات، مشددًا على استمرارية المجلس في مكافحة البناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية وسلامة المدينة والقرى التابعة لها.

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