ضبط صاحب مخبز استولي على 2 طن دقيق بلدي مدعم في طنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط صاحب مخبز استولى على 2 طن دقيق بلدي مدعم في نطاق مركز طنطا، والمخصص للمخابز البلدية، وذلك بعد أن قام ببيعها في السوق السوداء للتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز طنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 40 أجولة وزن الجوال 50 كيلو جرام دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها في السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ8 أطنان دقيق مدعم في نطاق مركز طنطا، والمخصص للمخابز البلدية، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء للتربح ماليًا بدون وجه حق.

كانت معلومات قد وردت للمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من قيام سيارة خضراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم "ق ل ف 3748" مرور القليوبية، بتجميع كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج 87.5% والمحظور تداوله بالأسواق من محافظة كفر الشيخ المجاورة، بغرض بيعه في السوق السوداء بالمرور من محافظة الغربية.

وتم تشكيل حملة تموينية برئاسة وكيل الوزارة وأشرف شرف الدين مدير إدارة تموين مركز طنطا، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ومتابعة السيارة حتى المرور بالكمين الثابت أمام قرية كفر العرب مركز طنطا التابعه لقرية محلة مرحوم، حيث تم استيقاف السيارة، وتم التوجه إليها وأثناء ضبطها فر السائق هاربًا وتم ضبط السيارة والدقيق ونقلهما إلى مطحن العاشر بمدينة طنطا.

وبحصر كميات الدقيق وجدت 160 شيكارة زنة الواحدة 50 كم بإجمالي 8 أطنان، وتحمل كارتات لعدد من مطاحن كفرالشيخ.

تم التحفظ على المضبوطات من الدقيق والسيارة، وتم العرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.