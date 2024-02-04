رفع 315 طن قمامة في الغربية

نظمت رئاسة مجلس ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي، حملة نظافة مكبرة استهدفت مدينة طنطا والقرى التابعة والمجاورة، وأسفرت هذه الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية بمشاركة الوحدات المحلية التابعة للمركز، عن رفع حوالي 315 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من الشوارع والطرق الفرعية.

تحسين جودة الحياة والمرور

وهدفت الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وقد أسهمت جهود الحملة في تحسين حركة المرور في المدينة من خلال تنظيف الشوارع والطرق الفرعية، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وسلاسة لحركة المرور وللمواطنين، وتعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين حركة المرور، وتعزز الوعي البيئي لدى المجتمع من أجل بيئة نظيفة وصحية للجميع، وتؤكد إصرار رئيس مركز ومدينة طنطا على تحقيق نظافة شاملة.

التعاون الفعال والتزام الجهات المعنية

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، كما أشار إلى أن الحملة تعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة والبيئة في المدينة، وتعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، ويأمل رئيس مركز ومدينة طنطا، أن تكون هذه الحملة بداية لتحقيق تحسن مستدام في مستوى النظافة والصحة العامة في المدينة وما حولها.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، قد أعلنت رفع 2422 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.