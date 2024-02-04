الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المشروعات البيئية والتلوث الصناعى" ندوة لمركز النيل فى الغربية

ندوة بزفتي
ندوة بزفتي

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الغربية ندوة إعلامية بعنوان "المشروعات البيئية والتلوث الصناعى"، استهدفت الحد من التلوث الصناعى، وذلك تأكيدًا على الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات بدعم الصناعات المحلية من خلال الحملة التى تتبناها تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا".

تحدث فى اللقاء أشرف الحداد، مدير إدارة الإعلام وتوعية البيئة بجهاز شئون البيئة، متحدثًا في البداية عن أن هناك 16 فرعًا إقليميًا لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا يخدم ثلاث محافظات هي: "الغربية – المنوفية – كفرالشيخ".

وأضاف أن هناك مبادرة المشروعات البيئية الخضراء، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تمنح المواطن أو الهيئة منحًا صغيرة بواقع 60% من قيمة المشروع لعمل مشروعات بيئية لا تؤثر على البيئة ولا تلوثها.

وأشار فى حديثه أيضًا إلى مشروع التحكم الصناعى "إيباب"، وهو أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، ويوفر EPAP المساعدة الفنية والمالية للصناعات المختلفة للوصول إلى هدف امتثالها للقوانين البيئية.

 

كما أضاف أن هذا المشروع الذى بدأ منذ 2015 مستمر حتى 2024، وجارٍ تنفيذ "المرحلة الثالثة" التى تهتم بتقديم قروض ومنح للمنشآت الصناعية لتحقيق كفاءة أفضل وأداء بيئى مميز، من أجل دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، عن طريق منح قروض ميسرة للشركات لتوفيق أوضاعها البيئية، بمنحة تصل إلى 10– 20% بتمويل حوالى 145 مليون يورو.

وأكد، فى حديثه، أن تحسين البيئة الصناعية يتم من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضًا ملموسًا، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، والضارة المستخدمة فى الصناعة بأخرى صديقة للبيئة، قدر الإمكان، وكذلك الحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدى إلى التخلص من الانبعاثات بشكل فنى وتقنى آمن على البيئة.

وأكد أيضًا أن التحكم فى التلوث الصناعى يعتمد على مراقبة عمليات الصرف الصناعى خلال العملية الصناعية بكل الوحدات الإنتاجية داخل المنشأة، وصولًا إلى المنتج النهائى للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى للحدود القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية المنظمة قبل الصرف على الشبكة وعلى المسطحات المائية، ووضع تصور لإعادة تدوير المياه، وإعادة استخدامها بعد المعالجة فى العمليات الصناعية بالمنشأة، وتشجيع المنشآت على الوصول إليها كلما أمكن ذلك، واستخدامها فى أغراض أخرى منها مياه إطفاء الحريق ورى الأشجار غير المثمرة.

 

ندوة بزفتي
ندوة بزفتي
ندوة بزفتي
ندوة بزفتي
ندوة بزفتي
المشروعات البيئية والتلوث الصناعى مركز النيل مدير إدارة الإعلام وتوعية البيئة بجهاز شئون البيئة مبادرة المشروعات البيئية الخضراء مكافحة التلوث الصناعى قروض ومنح للمنشآت الصناعية

مواد متعلقة

ضبط صاحب مخبز استولي على 2 طن دقيق بلدي مدعم في طنطا

رفع 315 طن قمامة في الغربية

مباحث التموين بالغربية تحرر 88 مخالفة تموينية خلال حملة استهدفت الأسواق

ضبط 17 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر بمراكز محافظة الغربية

مجلس مدينة زفتى: إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية

محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

غدًا.. انطلاق دورة جامعة طنطا التدريبية "تدريب المدربين" بجامعة الملك خالد بالسعودية

تعليم الغربية يعلن عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين