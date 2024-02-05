روابط مباشرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول بجميع المحافظات

بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في عدد منها، واعتماد النتائج من قبل المحافظ المسئول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة، وذلك فور اكتمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات بها، بعد اعتمادها من قبل المحافظ المسئول عن كل مديرية تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في مختلف المحافظات، حرصًا على التيسير على طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتائج بكل سهولة دون أي معوقات.

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال تسجيل الدخول إلى الرابط المواجه للمحافظة التابع إليها وإدخال البيانات المطلوبة للإطلاع عليها.

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