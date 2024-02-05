الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

روابط مباشرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول بجميع المحافظات

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في عدد منها، واعتماد النتائج من قبل المحافظ المسئول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة، وذلك فور اكتمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات بها، بعد اعتمادها من قبل المحافظ المسئول عن كل مديرية تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول 

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في مختلف المحافظات، حرصًا على التيسير على طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتائج بكل سهولة دون أي معوقات.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية بالمواقع والمدارس

باقي ساعات.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال تسجيل الدخول إلى الرابط المواجه للمحافظة التابع إليها وإدخال البيانات المطلوبة للإطلاع عليها.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024رابط الاستعلام 
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