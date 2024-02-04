الأحد 04 فبراير 2024
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باقي ساعات.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية إلى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 24 يناير الماضي،  وذلك أسوة بطلاب بعض المحافظات الذين ظهرت نتائجهم خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن اعتمادها من قبل المحافظين.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية 

في هذا السياق، أكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية لعام 2024 سيكون بعد الانتهاء من المراجعة النهائية في هذه الأيام، سيتم اعتماد النتائج من قبل محافظ المنوفية وتوزيعها على جميع المدارس.

وأشار "الفولي" إلى أنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية بعد غد الثلاثاء، يأتي ذلك بعد انتهاء تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول يوم الخميس الماضي،  الآن، يتم مراجعة الإجابات ورصد الدرجات في الكنترول على مدى 3 أيام، تمهيدًا لظهور النتائج في المدارس.

درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية 

يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للعام 2024 كما يلي، سواء في نهاية الترم الأول أو نهاية العام. يبلغ إجمالي الدرجات في نهاية العام 280 درجة، حيث تكون درجة النجاح 140 درجة، وتُوزع الدرجات على مدى 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 "الترم الأول"

فيما يتعلق بتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول لعام 2024، نجد أنها توزع على النحو التالي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

- المجموع الكلي: 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2024

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج برقم الجلوس عبر الدستور

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 الترم الأول

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 "العام الدراسي كاملًا"

أما في نهاية العام، يكون توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 كالتالي:

- اللغة العربية: 80 درجة

- اللغة الإنجليزية: 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

- الرياضيات: 60 درجة

- العلوم: 40 درجة

- المجموع الكلي: 280 درجة

تذكير بأن درجات المواد التي لا تُضاف للمجموع في الترم الثاني تكون كالتالي: التربية الدينية: 40 درجة، التربية الفنية: 20 درجة، الحاسب الآلي: 20 درجة.
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