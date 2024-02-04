الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ازدادت معدلات البحث عن البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتائج الامتحانات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الفصل الدراسي الاول.

 

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2024

ويبحث طلبة سوهاج عن البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتائج الامتحانات، نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة سوهاج للفصل الدراسي الأول يناير 2024 فى سوهاج، بعد اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، حيث بلغت نسبة النجاح 86% على مستوى المحافظة.

ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

 

البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتائج الامتحانات

وقد يجد طلبة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج صعوبة في الوصول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتائج الامتحانات ؛ لذلك يوفر الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 من هنـــــــا.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج إدارة جرجا

 ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج إدارة جرجا عبر الدستور من هنــــــا بدلا من الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج.

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وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بلغ 83 ألفا 717 طالبا وطالبة، حضر منهم 83 ألفا و330 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 71 ألفا و343 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 86%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 73%، وقطاع وسط 87%، وقطاع جنوب 91%، بنسبة عامة 86%.

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