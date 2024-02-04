برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن نسبه نجاح الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتي بلغت ٨٩ ٪؜حيث إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طالب وطالبة، حضر ٣١٥٢٧ طالب،نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١%، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.



وتقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 دمياط

ويوفر الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط عبر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024 .

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد تم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي جرى التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كانت وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.