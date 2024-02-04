الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يوم الخير.. مراكز الشباب توزع ملابس وبطاطين في دمياط

دمياط
دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط انطلاق فعاليات مبادرة "يوم الخير"، تحت شعار "يوم الخير.. لبسك لغيرك" بمركز شباب مدينة عزبه البرج، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والتي تستهدف المواطن الأكثر احتياجًا بجميع المدن والقرى ونجوع مصر. 

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة لتوزيع الملابس والبطاطين  للأسر الأكثر احتياجًا والأدوات المدرسيه على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجًا، وتم افتتاحها اليوم بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرس، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر لوكلاء الوزارة مديري المديريات على الإعداد والتنظيم الجيد للمبادرة في نسختها الرابعة، مؤكدًا حرصه على متابعة التنفيذ والمضي قدمًا نحو تحقيق الرسالة والهدف التي تسعي ليه وزارة الشباب والرياضة لرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ووصول الخدمات المقدمة من مراكز الشباب لجميع أنحاء الجمهورية والذي يأتي ضمن رعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاء تنفيذ مبادرة "يوم الخير" في سياق استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية لمواجهة ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وغلاء الأسعار وتحقيق  الحماية المجتمعية للأسر المصرية، وأشار ببدء إطلاق المعرض وذلك عبر الفيديو كونفرنس وبحضور وكلاء الوزارة بجميع المديريات.

حرص الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية عَلى متابعة مراكز الشباب التى تنفذ بها المبادرة للوقوف على مدى تقديم مستوى الخدمة للمواطنين وللتأكيد على تجهيز كافة الاماكن المتاحة بمراكز الشباب لاستقبال المبادرة والمشاركة في تنفيذ المبادرة كونها مسئولية مجتمعية وطنية والتي تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الوطن الواحد.

دمياط 12 مركز شباب شباب دمياط - مديريات الشباب والرياضة أحداث دمياط

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