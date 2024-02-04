ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI TIBA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19087 طنًا تشمل: 348 طن بودرة تلك معبأ و14230 طن يوريا و30 طن أسمنت معبأ و346 طن ملح معبأ و4133 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42753 طنًا تشمل: 17274 طن ذرة و9275 طن خردة و2110 أطنان فول صويا و2614 طن أبلاكاش و4112 طن قمح و6256 طن حديد و2723 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1112 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1811 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123935 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4371 شاحنة.

ونجح ميناء دمياط في استقبال أكبر غاطس بتاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمرارًا لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (ONE FREEDOM) التابعة للخط الملاحي الياباني (ONE) والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 366م وبعرض 51م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154724 طنًا ويصل غاطسها إلى 16م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.