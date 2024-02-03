السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في دمياط

دمياط
دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة 23 حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة 1241 متر مربع، وذلك في مستهل الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ22.

وأضافت "محافظ دمياط" أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة، 110 حالات بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية 9025.5، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة. 

وشددت الدكتورة منال عوض، على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التي تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة أمس عن إزالة 29 حالة تعدٍ تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة 1396 مترا مربعا.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى وصول إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال الأسبوع الأول من الموجة 78 حالة بمساحة إجمالية 7784.5 متر مربع.

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