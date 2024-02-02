ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21426 طنًا تشمل: 5881 طن كلينكر، و3785 طن رمل، و10760 طن يوريا، و1000 طن أسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42559 طنًا تشمل: 4965 طن ذرة، و4368 طن زيت طعام، و11032 طن خردة، و63 طن فول صويا، و4017 طن أبلاكاج، و10700 طن قمح، و800 طن سكر و6614 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 579 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109769 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128672 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 6240 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4825 شاحنة.