الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط،  خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة. 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21426 طنًا تشمل: 5881 طن كلينكر، و3785 طن رمل، و10760 طن يوريا، و1000 طن أسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42559 طنًا تشمل: 4965 طن ذرة، و4368 طن زيت طعام، و11032 طن خردة، و63 طن فول صويا، و4017 طن أبلاكاج، و10700 طن قمح، و800 طن سكر و6614 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 579 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109769 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128672 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 6240 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4825 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ميناء دمياط دمياط سفينة حاويات سنغافورة هونج كونج

مواد متعلقة

الكشف الطبي بالمجان على 1028 مواطنا في قافلة طبية في دمياط

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة مكبرة فى دمياط

محافظ دمياط من مالطا: مصر تعيش العصر الذهبى للمرأة

محافظ دمياط تشارك بورشة دور المدن بمواجهة العنف في مالطا

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية

تداول 17 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

إزالة 7 حالات تعدٍ جديدة على أملأك الدولة فى دمياط

ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟