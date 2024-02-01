وكيل "تعليم دمياط" يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم الخميس، علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وللاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.



وأكد "عبدالرءوف" على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.



وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.



وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.



وأكد المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، مؤكدًا اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظًا على حقوق الطلاب، لافتًا إلى أنه يجرى الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى، والتي جرى التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأضاف أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كانت وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة، مشددة على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.