إعدام طن أغذية فاسدة في حملات تفتيشية بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن ضبط وإعدام أكثر من نصف طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري في دمياط تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة.



وصرح سعيد الفداوي، أن حملات مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارت، أسفرت عن المرورعلى 110 منشأة غذائية متنوعة وجد منها عدد 68 منشأة تدار بدون ترخيص وعدد 11 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.





جرى تحرير 178محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتم إعدام 500 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 88 لتر مشروبات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





كما جرى ضبط 133كيلو مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم سحب 34 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.