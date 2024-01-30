شباب دمياط تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام

نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي - والإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بدمياط مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام.

وتضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام حيث حاضر فيها نخبة من أساتذة كليتي الطب والعلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

وعلى هامش المبادرة تم تنفيذ ماراثون حابي بعنوان "run for health" لمسافة 6 كيلو متر، حيث بدأ الماراثون من أمام المشروع القومي (دار مصر) بدمياط الجديده، وعقب نهاية الماراثون تم توزيع الجوائز والدروع على الفائزين.

وذلك بحضور دكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات، والدكتور محمد سليمان مدير عام إدارة المراجعة والحوكمة؛ والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد دكتور وليد الشاذلي، علي أننا نعمل جميعا في منظومة واحدة لخدمة المجتمع كلا في اختصاصه، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الإسكان لخدمة الهيئات الشبابية والرياضية في نطاق محافظة دمياط.

رحب الدكتور وليد الشاذلي، والوفد المرافق له، مؤكدا أن المديريتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب والرياضة حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط سير العمل وانطلاق الماراثون بطول ٦ كيلومترات في مدينة دمياط الجديدة اليوم.