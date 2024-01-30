الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب دمياط تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي - والإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بدمياط مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام.

وتضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام حيث حاضر فيها نخبة من أساتذة كليتي الطب والعلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

وعلى هامش المبادرة تم تنفيذ ماراثون حابي  بعنوان "run for health" لمسافة 6 كيلو متر، حيث بدأ الماراثون من أمام المشروع القومي (دار مصر) بدمياط الجديده، وعقب نهاية الماراثون تم  توزيع الجوائز والدروع على الفائزين.

وذلك بحضور دكتور عمرو الحداد  مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نائبا عن  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات، والدكتور محمد سليمان مدير عام إدارة المراجعة والحوكمة؛ والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد دكتور وليد الشاذلي، علي أننا نعمل جميعا في منظومة واحدة لخدمة المجتمع كلا في اختصاصه، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الإسكان لخدمة الهيئات الشبابية والرياضية في نطاق محافظة دمياط.

رحب الدكتور وليد الشاذلي، والوفد المرافق له، مؤكدا أن المديريتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب والرياضة حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط سير العمل وانطلاق الماراثون بطول ٦ كيلومترات في مدينة دمياط الجديدة اليوم.

شباب دمياط وكيل شباب دمياط الشباب والرياضة أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

مواد متعلقة

سيول وأمطار غزيرة تضرب رأس البر.. وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

مجلس جامعة دمياط يزور معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ 55.. الخميس

لمواجهة النوة.. اصطفاف المعدات الميكانيكية في قرى دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

إزالة 14 حالة تعدٍ جديدة على أراضى أملاك الدولة بدمياط

رغم هطول امطار.. تداول 15 سفينة حاويات في ميناء دمياط

وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة في المحافظة

وكيل تعليم دمياط يشهد انطلاق البرنامج التدريبي لمسابقة ٣٠ الف معلم

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل| "دى سيدة بتخرّف".. زاهى حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى