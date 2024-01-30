الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة فى دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم إزالة ٥ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمساحة ٥٥٩ متر مربع بنطاق مركزى الزرقا وكفر البطيخ،  لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ٥١ حالة بإجمالى مساحة ٥٥٣٧ متر مربع.


 وشارك اللواء محمد همام  السكرتير العام لمحافظة دمياط، ومحمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط واللواء علاء البراوي مساعد مدير مديرية الأمن بدمياط ونواب المركز والمدينة يشاركان فى اصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطرة عليها.

وقد شاركا عملية اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة كفر سعد وذلك للعمل على شرح كيفية التعامل وقت حدوث الأزمة وشارك فى الاصطفاف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعيه وكيفية السيطرة عليها واستعدادها للعمل عند حدوث أى طارئ قد يحدث.

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