الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة دمياط" يعلن خارطة القوافل الطبية المجانية بقرى فارسكور

القوافل الطبية لشهر
القوافل الطبية لشهر فبراير

أعلن الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن خطة القوافل الطبية لشهر فبراير، والتى تستهدف 6 قرى بمركزى كفرسعد وفارسكور، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزيرالصحة، حيث أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبرايرالقادم، والتى تستهدف 6 قرى  بمركزى كفر سعد وفارسكور، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.

ويذكرأن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، والفحص بالأشعة والسونار.

وشدد وكيل صحة دمياط، باستمرار المرورعلى المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الادارى وانتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال أيام الاسبوع وخلال العطلات الرسمية.

دمياط 100 مليون صحة إستمرار القوافل الطبية أحداث دمياط إسعاف دمياط

مواد متعلقة

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

إزالة 14 حالة تعدٍ جديدة على أراضى أملاك الدولة بدمياط

رغم هطول امطار.. تداول 15 سفينة حاويات في ميناء دمياط

وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة في المحافظة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

عاجل| "دى سيدة بتخرّف".. زاهى حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى