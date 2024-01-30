وكيل "صحة دمياط" يعلن خارطة القوافل الطبية المجانية بقرى فارسكور

أعلن الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن خطة القوافل الطبية لشهر فبراير، والتى تستهدف 6 قرى بمركزى كفرسعد وفارسكور، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزيرالصحة، حيث أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبرايرالقادم، والتى تستهدف 6 قرى بمركزى كفر سعد وفارسكور، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.

ويذكرأن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، والفحص بالأشعة والسونار.

وشدد وكيل صحة دمياط، باستمرار المرورعلى المستشفيات على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الادارى وانتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال أيام الاسبوع وخلال العطلات الرسمية.