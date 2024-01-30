الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أقدم صانع أحذية فى دمياط: المهنة لها بريقها ولكنها معرضة للاندثار

صناعة الأحذية
صناعة الأحذية

تعد صناعة الأحذية في دمياط أحد الصناعات الأصيلة القديمة في المحافظة والتي تشتهر بها المحافظة رغم انحسار عدد صناعها على المستوى المحلي بالمقارنة بمثيله في السابق.

ويعد “عم حمزة” أحد أقدم صناع الأحذية في محافظة دمياط، برفقة زوجته على مدار 37 سنة.

وقال عم حمزة إن صناعة الأحذية لن تندثر وسيظل لها بريقها وسوقها التي تباع فيه، موضحا أنه يعمل بالمهنة منذ أكثر من ٣٠ عاما وبات لديه القدرة على تصليح أي نوع أحذية سواء محلي او مستورد وبكفاءة عالية.

وأضاف أن صناعة الأحذية شهدت تطورا كبيرا خاصة في ظل وجود ماكينات حديثة ومصانع كبرى ولكن سيظل الحذاء المصنوع يدويا له عملائه وأسعاره التي تختلف عن باقي الموجود في الأسواق.

وأكمل حديثه أننا في السابق كان هناك الكثير من صناع الأحذية في محافظة دمياط وذاع صيت المحافظة بصناعة الأحذية وكان يقتنيها قادة البلد ورجال الأعمال والمشاهير كونها مصنوعة يدوية، حيث أن محافظة دمياط ظلت لسنوات طويلة رائدة في صناعة الأحذية فكان لا يكاد يوجد شارع في المحافظة تخلو منه ورش صناعة الأحذية التي عمل بها نحو 100 ألف عامل حتى كادت تغطي السوق المحلي وتصدر للخارج، ومع ازدهار المهنة لسنوات عدة.

ولكن للأسف تراجعت صناعة الجلود بمحافظة دمياط وخاصة ورش صناعة الأحذية تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فبعد أن ظلت مهنة صناعة الأحذية رقم واحد فى المحافظة يليها الألبان والأثاث والحلويات انقرضت تقريبا تلك الصناعة، ولم يتبق من أكثر من 1000 ورشة يعمل بها حوالى 5 آلاف عامل إلى حوالى 150 ورشة يعمل معظمها فى تصليح الأحذية والحقائب الجلدية بينما توجد عدد من الورش مازالت تصنع الأحذية على استحياء.

دمياط أحترف صناعة الأحذية إنتاج الأحذية والحقائب أحداث دمياط محافظة دمياط

مواد متعلقة

لمواجهة النوة.. اصطفاف المعدات الميكانيكية في قرى دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

إزالة 14 حالة تعدٍ جديدة على أراضى أملاك الدولة بدمياط

رغم هطول امطار.. تداول 15 سفينة حاويات في ميناء دمياط

وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة في المحافظة

وكيل تعليم دمياط يشهد انطلاق البرنامج التدريبي لمسابقة ٣٠ الف معلم

رئيس هيئة سلامة الغذاء يتفقد معامل ميناء دمياط

إزالة 17 حالة تعد على نهر النيل في دمياط

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

عاجل| "دي سيدة بتخرّف".. زاهي حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى