الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

ميناء دمياط
ميناء دمياط

نجح ميناء دمياط، في استقبال أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمرارًا لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.

كما نجح ميناء دمياط، في استقبال سفينة الحاويات ( ONE FREEDOM) التابعة للخط الملاحي الياباني (ONE) والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 366 مترًا، وبعرض 51 مترًا، قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154724 طن ويصل غاطسها إلى 16 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

ومن المنتظر أن تقوم بتداول عدد 2827 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

من جهته، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الميناء في استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجًا لخطة التطوير والتحديث الجارية حاليًا وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 م، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية أسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط دمياط

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