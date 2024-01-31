وزير النقل يزور شركة دمياط لتداول الحاويات

زار الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم الأربعاء شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم الاطلاع على آخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالأرصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش.

والتقى الوزير العاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث أكد الوزير ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.

واطلع الوزير خلال زيارته ميناء دمياط على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة حوالي 850 مترا وعمق 17 مترا وساحة خلفية حوالى 270 ألف متر بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويًا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويًا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويًا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويًا وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي 22/23 حوالى 85%.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.