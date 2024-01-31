الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير النقل يزور شركة دمياط لتداول الحاويات

ميناء دمياط
ميناء دمياط

زار الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم الأربعاء شركة  دمياط  لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم الاطلاع على آخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالأرصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش.

والتقى الوزير العاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث أكد الوزير ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي  في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.

واطلع الوزير  خلال زيارته ميناء دمياط على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة حوالي 850 مترا وعمق 17 مترا وساحة خلفية حوالى 270 ألف متر بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويًا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويًا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويًا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويًا وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي 22/23 حوالى 85%.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.

تاريخ ميناء دمياط دمياط رئيس هيئة ميناء دمياط كامل الوزير أحداث دمياط

مواد متعلقة

وزير النقل يوجه بالعمل على مدار الساعة لإنهاء مشروعات ميناء دمياط

إعدام طن أغذية فاسدة فى حملات تفتيشية بدمياط

وزير النقل يشهد تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

وزير النقل يزور مشروع محطة تداول الغلال في ميناء دمياط

وكيل "صحة دمياط" يعلن خارطة القوافل الطبية المجانية بقرى فارسكور

شباب دمياط تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام

إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة فى دمياط

تفاصيل تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ومصيف رأس البر في دمياط

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس