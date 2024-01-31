الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير النقل يوجه بالعمل على مدار الساعة لإنهاء مشروعات ميناء دمياط

دمياط
دمياط

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، العاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط، وأكد لهم ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وشدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها، والذي يضمن الجاهزية والكفاءة وسير العمل، بالإضافة إلى تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارجه لمواكبة توسعاته، واتخاذ كل الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه.

تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"

كما وجّه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة كل التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد "طنطا- المنصورة- دمياط"، وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"، والذي يبلغ طوله 1000 متر، من إجمالي أرصفة طولها 1970 مترًا، كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية للمحطة، ووقعه كل من المهندس أحمد عثمان، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار، وأندرياس راسلر، مدير دمياط أليانس لمحطات الحاويات.

أيضًا، شاهد الوزير عرضًا تقديميًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بميناء دمياط، إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.

كامل الوزير إعادة فتح ميناء تاريخ ميناء دمياط وزير النقل دمياط

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