الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 199 مخالفة تموينية في حملة بدمياط

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط، عن ضبط ١٩٩ كيلو جرامًا من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات مشتركة استهدفت المنشآت الغذائية بمدينتى دمياط وكفر البطيخ.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، أُطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية بمدينتى دمياط وكفر البطيخ.


وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ١٩٩ كيلو جرامًا من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٣٨ علبة سجائر، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية وغش تجارى وإدارة محال بدون ترخيص، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات.

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