حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS HECTOR ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14355 طن تشمل: 8005 طن كلينكر و1624 طن رمل و2500 طن يوريا و2226 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45840 طن تشمل: 5920 طن ذرة و1093 طن خشب زان و5500 طن خردة و1380 طن زيت طعام و3298 طن ابلاكاش و6865 طن قمح 5650 طن سكر و5150 طن حديد و10984 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3065 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100216 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139322 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5117 شاحنة.