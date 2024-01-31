الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS HECTOR  ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال.
 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14355 طن تشمل: 8005 طن كلينكر و1624 طن رمل و2500 طن يوريا و2226 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45840 طن تشمل: 5920 طن ذرة و1093 طن خشب زان و5500 طن خردة و1380 طن زيت طعام و3298 طن ابلاكاش و6865 طن قمح 5650 طن سكر و5150 طن حديد و10984 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3065 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100216 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139322 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5117 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات أحداث دمياط حاويات دمياط دمياط

مواد متعلقة

ضبط 199 مخالفة تموينية في حملة بدمياط

وزير النقل يزور شركة دمياط لتداول الحاويات

وزير النقل يوجه بالعمل على مدار الساعة لإنهاء مشروعات ميناء دمياط

إعدام طن أغذية فاسدة فى حملات تفتيشية بدمياط

وزير النقل يشهد تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

وزير النقل يزور مشروع محطة تداول الغلال في ميناء دمياط

وكيل "صحة دمياط" يعلن خارطة القوافل الطبية المجانية بقرى فارسكور

شباب دمياط تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس