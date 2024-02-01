الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تداول 17 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

دمياط
دمياط

استقبل  ميناء   دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39875 طن تشمل: 13666 طن كلينكر و8231 طن رمل و15156 طن يوريا و1573 طن اسمنت معبأ و1249 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55296 طن تشمل: 2894 طن ذرة و1005 طن زيت طعام و16100 طن خردة و4008 طن ابلاكاش و15774 طن قمح 3950 طن سكر و7265 طن حديد و4300 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 637 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102066 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135071 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4981 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وامبابه وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5895 شاحنة.

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