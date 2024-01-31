إزالة 7 حالات تعدٍ جديدة على أملأك الدولة فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتا أن حملات اليوم نجحت في إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر.

وأضافت محافظ دمياط، أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، مضيفة أيضًا أنه تمت إزالة 58 حالة باجمالى مساحة 6388.5 متر مربع بمناطق مختلفة على مدار الأيام الخمسة الأولى من انطلاق الموجة، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

شارك اللواء محمد همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط ، ومحمد السيد، ليلة رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط واللواء علاء البراوي مساعد مدير مديرية الأمن بدمياط ونواب المركز والمدينة يشاركان فى إصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها؛ لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطرة عليها.

وقد شاركا عملية إصطفاف معدات الحمله الميكانيكية بمركز ومدينة كفر سعد، وذلك للعمل على شرح كيفية التعامل وقت حدوث الأزمه وشارك فى الإصطفاف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وكيفية السيطرة عليها، واستعدادها للعمل عند حدوث أى طارئ قد يحدث.

وفى سياق متصل، بحثت محافظ دمياط، خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط.