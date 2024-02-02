الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة مكبرة فى دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شنَّت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، حملات مكثفة تستهدف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم، حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبرفقتها الدكتور أحمد صيام، رئيس قسم التفتيش بالإدارة، بضبط ٥٣ كيلو جرامًا من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية، السجق المصنع والرنجة وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وأعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن ضبط وإعدام أكثر من نصف طن من الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط، تحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة.

وصرَّح سعيد الفداوي، أن حملات مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات قامت  بالمرورعلى 110 منشآت غذائية متنوعة ووجد منها عدد 68 منشأة تدار بدون ترخيص وعدد 11 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير 178 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 500 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 88 لتر مشروبات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 133 كيلو مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم سحب 34 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وأعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط، عن ضبط ١٩٩ كيلو من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات مشتركة استهدفت المنشآت الغذائية بمدينتيّ دمياط وكفرالبطيخ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، أُطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية بمدينتى دمياط وكفرالبطيخ.

تموين دمياط تموين 12 مخالفة تموينية أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط من مالطا: مصر تعيش العصر الذهبى للمرأة

محافظ دمياط تشارك بورشة دور المدن بمواجهة العنف في مالطا

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية

تداول 17 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

إزالة 7 حالات تعدٍ جديدة على أملأك الدولة فى دمياط

ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

ضبط 199 مخالفة تموينية في حملة بدمياط

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

كولر يؤجل مشاركة محمد هيثم مهاجم الأهلى الجديد لهذا السبب

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟