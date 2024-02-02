ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة مكبرة فى دمياط

شنَّت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، حملات مكثفة تستهدف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم، حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبرفقتها الدكتور أحمد صيام، رئيس قسم التفتيش بالإدارة، بضبط ٥٣ كيلو جرامًا من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية، السجق المصنع والرنجة وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وأعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن ضبط وإعدام أكثر من نصف طن من الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط، تحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة.

وصرَّح سعيد الفداوي، أن حملات مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات قامت بالمرورعلى 110 منشآت غذائية متنوعة ووجد منها عدد 68 منشأة تدار بدون ترخيص وعدد 11 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير 178 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 500 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 88 لتر مشروبات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 133 كيلو مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم سحب 34 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وأعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط، عن ضبط ١٩٩ كيلو من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات مشتركة استهدفت المنشآت الغذائية بمدينتيّ دمياط وكفرالبطيخ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، أُطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية بمدينتى دمياط وكفرالبطيخ.