محافظ دمياط من مالطا: مصر تعيش العصر الذهبى للمرأة

ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كلمة خلال الجلسة السادسة من ورشة عمل "تعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "التي عقدتها شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون بمدينة فاليتا بمالطا.

حيث جاء حديث الجلسة حول تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في جهود الوقاية التى تقودها المدن، فقد أشارت محافظ دمياط، إلى أن المرأة فى مصر تعيش حاليًا بالعصر الذهبي حيث حظت بمكانة كبيرة وحصلت على كافة حقوقها بمختلف الأصعدة، والذى ينبع من ايمان القيادة السياسية بدورها المحورى فى المجتمع، وحصلت المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وظائف قيادية لم تحظ بها من قبل وتوليها حقائب وزارية أكثر وزيادة تمثيلها بالبرلمان.

وأعربت المحافظ، عن اعتزازها بكونها ضمن هؤلاء السيدات التي حظيت بهذه الثقة، لتصبح أول سيدة قبطية تتولى منصب محافظ فى مصر، مشيرة إلى حرصها على إتاحة تلك الفرصة للسيدات داخل محافظة دمياط وذلك بتوليهن مناصب رؤساء وحدات محلية وعدد من المناصب داخل الهيكل الإدارى للمحافظة، وأيضًا تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة دورات تدريبية تعمل على رفع قدراتهن سواء بالعمل داخل القطاعين العام والخاص جاء منها على سبيل المثال "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإطلاق دورات لمساعدتهن على بدء وتطوير المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس مصر.

وأضافت المحافظ، أنه وفى إطار ما بصدد مناقشته حول تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها فى جهود الوقاية التى تقودها المدن، فقد أكدت أنه لا بد استهلال الحوار بالتأكيد على تأثير المرأة القوى والبالغ على المجتمع، ودورها الكبير فى بناء مجتمع قوى ومتماسك ومثقف، فهى نواة الأسرة والمجتمع الصوت الواعى وصانعة الوجدان الثقافى والوطني للأجيال، حيث إن التطرف يُعد أحد الظواهر التى بدأت فى الانتشار داخل المجتمعات على اختلاف أنواعها وانماطها، فهى ظاهرة تعنى الخروج عن القيم والمعايير والعادات الشائعة فى المجتمع وتبنى قيم ومعايير مخالفة لها، فإن المرأة تقوم بشكل عام بحماية القيم الصحيحة ونقلها إلى الأجيال المقبلة، هذا إلى جانب مشاركتها كقيادة محلية داخل مدنها لدعم جهود الحكومات للدفاع عن المفاهيم الإيجابية، ومكافحة التطرف والإرهاب ونشر التوعية بتلك القضايا من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات.

وفى هذا الإطار، أشارت إلى تحقيق محافظة دمياط عددا من المبادرات فى هذا الملف جاء أبرزها التعاون مع وزارتى الأوقاف والهجرة المصرية لعقد ندوات حول مواجهة التطرف ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وأيضًا تنظيم دورات وورش عمل لدعم تلك القضايا من داخل المدينة الصديقة للنساء التى تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة على كافة المستويات، وبالأخص على المستوى الاقتصادى من خلال تدريب السيدات على بمجالات ريادة الأعمال وتطوير قدراتهن، علاوة على العمل نحو تعزيز مشاركات المرأة فى الأنشطة التى تناهض التطرف الفكرى.

واختتمت كلمتها بتقديم الشكر إلى القائمين على ورشة العمل والمشاركين بها، كما أعربت عن سعادتها بإتاحة الفرصة لنقل تجربة محافظة دمياط داخل الورشة، وإتاحة خبرات المدن المشاركة أيضًا لتعزيز أوجه الاستفادة بين الجميع.