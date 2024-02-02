الكشف الطبي بالمجان على 1028 مواطنا في قافلة طبية في دمياط

واصلت مديرية الصحة في دمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

القافلة تضمنت 10عيادات متنقلة

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت قافلة طبية بقرية المسيري بمركز كفر سعد تضمنت 10 عيادات متنقلة تردد عليها 1028 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 17 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وتم استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ 5 حالات بالإضافة إلى إجراء 183 تحليل بمعمل الدم، و24 تحليلا بمعمل الطفيليات ، وفحص 26 حالة بالأشعة، و22 حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 86 حالة، بالإضافة إلى عقد 7 ندوات توعوية تردد عليها 67 مواطنا.

بدء التشغيل التجريبي لمركز التدريب التكنولوجي بالمديرية

في سياق آخر، صرحت دلال ياسين مدير مركز معلومات مديرية الصحة، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمركز التدريب التكنولوجي التابع لمركز المعلومات بمديرية الصحة

وتم عقد دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، حاضر فيها المهندس محمد فتحى والتى بدأت من الأحد الموافق 28 يناير، واستمرت حتى اليوم الخميس الأول من فبراير واستهدفت 20 متدربا، من مسئولي مراكز المعلومات بالمستشفيات والإدارات الصحية بتنسيق من نادين أبو جلالة المسئول الإداري للدورة.

و يأتى هذا المركز ليكون الأول من نوعه لدى مديرية الصحة، والذى يهدف الى رفع الوعي التكنولوجي ودعم التحول الرقمي للعاملين بمديرية الصحة، والجهات التابعة لها وضمن رؤية وزارة الصحة لعام 2030 في محافظة دمياط