الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1314 مواطنًا فى دمياط

قوافل طبية
قوافل طبية

واصلت مديرية الصحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
 

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، مرور قافلة طبية بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٣١٤مواطنًا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ٧ حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لـ٣ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٢٥٩ تحليلًا بمعمل الدم و٢٩ تحليلًا بمعمل الطفيليات وفحص ٤٣ حالة بالأشعة و٢٦ حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر في إطار مبادرة "افحص واطمن" لـ١٦٧حالة، بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ٧١ مواطنًا.

وصرحت دلال ياسين، مدير مركز معلومات مديرية الصحة، بأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمركز التدريب التكنولوجي التابع لمركز المعلومات بمديرية الصحة، حيث تم عقد دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، حاضر فيها المهندس محمد فتحي، والتي بدأت من الأحد الموافق ٢٨ يناير، واستمرت حتى الخميس الأول من فبراير، واستهدفت ٢٠ متدربًا من مسئولى مراكز المعلومات بالمستشفيات والإدارات الصحية بتنسيق من نادين أبوجلالة، المسئول الإداري للدورة.

يأتي هذا المركز كالأول من نوعه لدى مديرية الصحة، والذى يهدف إلى رفع الوعي التكنولوجي ودعم التحول الرقمي للعاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها وضمن رؤية وزارة الصحة للعام الجاري لدمياط.

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