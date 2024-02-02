الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، وذلك بعد إعلان النتائج الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، في بعض المحافظات، من المتوقع أن تظهر باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

وفي هذا الإطار، قد أعلنت بعض المحافظات منها: القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية والسويس والوادي الجديد وشمال سيناء، وغيرهم، عبر مواقعهم الرسمية، ومن المنتظر الإعلان باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم اعتماد النتيجة في الترم الأول من مجموع 140 درجة، على أن تكون درجة النجاح بداية من 70 درجة للترم الأول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

وفي هذا الصدد، يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم متابعة نتيجة الترم الأول حسب المحافظة كالتالي:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة

وفي هذا السياق، يتيح لطلبة الصف الثالث الإعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة

وفي هذا الصدد، يتيح لطلبة الصف الثالث الإعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة الجيزة من خلال الرابط التالي:

http://giza.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية

وفي هذا الجانب، يتيح لطلبة الصف الثالث الإعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة الإسكندرية من خلال الرابط التالي:

https://alex-edu.com/.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة أسوان من هــــــــنـــــا.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة المنوفية من هــــــــنـــــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم أول 2024 محافظة الإسماعيلية من هــــــــنـــــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم أول 2024 محافظة شمال سيناء من هــــــــنـــــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم أول 2024 محافظة الدقهلية من هــــــــنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر من هــــــــنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ من هــــــــنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة جنوب سيناء من هــــــــنـــــا.



نتيجة تالتة إعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة الفيوم من هــــــــنـــــا.

نتيجة تالتة إعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة بني سويف من هــــــــنـــــا.

نتيجة تالتة إعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة القليوبية من هــــــــنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2024 محافظة سوهاج من هــــــــنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2024 محافظة الشرقية من هــــــــنـــــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة المنيا من هــــــــنـــــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة دمياط من هــــــــنـــــا.

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