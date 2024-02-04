الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

على مدار الايام الماضية تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في بعض المحافظات المصرية، مثل القاهرة والجيزة والقليوبية، وغيرها.

تختلف مواعيد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس من محافظة إلى أخرى، حيث تحدد كل مديرية تربية وتعليم الموعد المناسب لها.

يمكنكم متابعة صفحات مديريات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الرسمية لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس في محافظتكم او الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس عبر «الدستور».

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة دمياط.

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة سوهاج. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة بني سويف. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة البحيرة. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة الدقهلية. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة الاسماعيلية. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة كفرالشيخ. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

بوابة الأزهر الشريف.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 مطروح

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة مطروح. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 السويس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة السويس. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة الاسكندرية. 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة بورسعيد. 

 

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