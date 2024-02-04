الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 الترم الأول

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

تصدر السؤال عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل اولياء الأمور والطلاب، لذا ينشر موقع الدستور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي وخطوات الاستعلام.

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

أولاً: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنــا.

ثانيًا: يختار الطالب ايقونة "نتيجة الطلاب" 

ثالثًا: يختار الطالب الصف الدراسي 

رابعًا: يختار الطالب الفصل الدراسي الأول 

خامسًا: كتابة رقم الجلوس الخاص به 

سادسًا: كتابة الرقم القومي

سابعًا: الضغط على زر "عرض النتيجة"

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الثانوي"ترم أول" بالرقم القومى 2024

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعلنت في وقت سابق لها أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على هيئة تقديرات وليس درجات، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة قامت بتحديد نسب مئوية لكل تقدير وجاء كالتالي: 

تقدير امتياز

في حالة حصل الطالب على درجة تتراوح بين 85 إلى 100 درجة في هذه الحالة يكون تقدير الطالب امتياز.

تقدير جيد جدًا

إذا كانت درجة الطالب  تتراوح من 65 إلى 85 درجة يكون تقديره جيد جدًا.

تقدير جيد

تقدير جيد يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته تتراوح بين 50 إلى 65 درجة.

تقدير ضعيف 

تقدير ضعيف يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته 50 درجة أو أقل من ذلك.

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي بمحافظة القاهرة 

وكانت نتائج محافظة القاهرة تم رفعها من خلال المواقع الرسمية، حيث أن النتائج يتم استخراجها بالرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء لجان التصحيح في مختلف الإدارات التعليمية من تصحيح وفرز الدرجات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اتاحت رابط للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024، وذلك لخدمة الطلب أولياء .

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الثانوي"ترم أول" بالرقم القومى 2024

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