الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج برقم الجلوس عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة سوهاج، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يبحث آلاف طلاب الثالث الإعدادية وأولياء الأمور عن النتيجة للاطمئنان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول إسوةً بطلاب باقي المحافظات الذين ظهرت نتائجهم على مدار الاسبوع الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج 

وقد اعتمد  اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 في محافظة سوهاج اليوم الأحد، وتبلغ نسبة النجاح 86% على مستوى المحافظة.

وجه اللواء الفقي بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين المنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق وتحقيق النجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين في التربية والتعليم على جهودهم، وأكد على أهمية دور التربية والتعليم في تكوين أجيال واعدة.

كيفية التظلم على درجات الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج ورابط الاستعلام عبر الدستور

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

 تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب سوهاج 

وقد أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 83،717 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83،330 طالبًا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على نسبة 50% فأكثر 71،343 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86%. وأشار إلى أن القطاع الشمالي حقق نسبة 73%، والقطاع الوسط 87%، والقطاع الجنوبي 91%، بنسبة إجمالية تبلغ 86%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر الدستور 

ومن المتوقع أن تعلن مدراس محافظة سوهاج الإعدادية النتيجة في مختلف القرى والمراكز، صباح غد الاثنين، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب نقدم عبر الرابـــــــــــــــــــــــــــــط التالي نتيجة الترم الأول لطلاب الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس فقط ومجانًا. 

نتيجة الثالث الإعدادي 2024  عبر بوابة المحافظة 

كما وفرت بوابة محافظة سوهاج  الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لأبنائها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ويمكن الدخول عليه من هــــــــــــــنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024

وُزعت درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول على النحو التالي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، وبذلك يصبح المجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وفي نهاية العام، جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، وبذلك يصبح المجموع الكلي 280 درجة.

وتكون درجات المواد التي لا تُضاف إلى المجموع في الترم الثاني كالتالي: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة، والحاسب الآلي 20 درجة
أقرأأيضًا: رابط مباشر.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الدستور توزيع درجات الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي

مواد متعلقة

رابط مباشر.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين