رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج برقم الجلوس عبر الدستور

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة سوهاج، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يبحث آلاف طلاب الثالث الإعدادية وأولياء الأمور عن النتيجة للاطمئنان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول إسوةً بطلاب باقي المحافظات الذين ظهرت نتائجهم على مدار الاسبوع الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

وقد اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 في محافظة سوهاج اليوم الأحد، وتبلغ نسبة النجاح 86% على مستوى المحافظة.

وجه اللواء الفقي بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين المنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق وتحقيق النجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين في التربية والتعليم على جهودهم، وأكد على أهمية دور التربية والتعليم في تكوين أجيال واعدة.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب سوهاج

وقد أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 83،717 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83،330 طالبًا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على نسبة 50% فأكثر 71،343 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86%. وأشار إلى أن القطاع الشمالي حقق نسبة 73%، والقطاع الوسط 87%، والقطاع الجنوبي 91%، بنسبة إجمالية تبلغ 86%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر الدستور

ومن المتوقع أن تعلن مدراس محافظة سوهاج الإعدادية النتيجة في مختلف القرى والمراكز، صباح غد الاثنين، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب نقدم عبر الرابـــــــــــــــــــــــــــــط التالي نتيجة الترم الأول لطلاب الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس فقط ومجانًا.

نتيجة الثالث الإعدادي 2024 عبر بوابة المحافظة

كما وفرت بوابة محافظة سوهاج الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لأبنائها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ويمكن الدخول عليه من هــــــــــــــنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024

وُزعت درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول على النحو التالي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، وبذلك يصبح المجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وفي نهاية العام، جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، وبذلك يصبح المجموع الكلي 280 درجة.

وتكون درجات المواد التي لا تُضاف إلى المجموع في الترم الثاني كالتالي: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة، والحاسب الآلي 20 درجة

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