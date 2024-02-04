كيفية التظلم على درجات الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج ورابط الاستعلام عبر الدستور

تصدّر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة سوهاج محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث يبحث آلاف طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور عن نتائج الفصل الدراسي الأول كما تساءلوا عن كيفية التظلم على نتيجة بعد صدورها في حال نالوا درجات أقل مما يستحقون.

نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة سوهاج

وقد تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 في محافظة سوهاج من قبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث بلغت نسبة النجاح 86% على مستوى المحافظة..

وتفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في سوهاج كانت كالتالي، حسب الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج:

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 83،717 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83،330 طالبًا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على نسبة 50% فأكثر 71،343 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86%. وأشار إلى أن القطاع الشمالي حقق نسبة 73%، والقطاع الوسط 87%، والقطاع الجنوبي 91%، بنسبة إجمالية تبلغ 86%.

مجانًا عبر الدستور.. نتيجة الثالث الإعدادي 2024

من المتوقع أن تعلن مدارس محافظة سوهاج النتائج في مختلف القرى والمراكز، صباح الاثنين، وحرصًا على حق الطلاب في متابعة النتائج، يمكن الحصول عليها عبر الرابط المجاني المقدم من الدستور من هنــــا من خلال إدخال رقم الجلوس.

نتيجة الثالث الإعدادي 2024 عبر بوابة المحافظة

وأتاحت بوابة محافظة سوهاج الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لأبنائها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس فقط من هــــــــــــــنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

وُزعت درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول على النحو التالي:

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

كيفية التظلم على درجات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن بدء استقبال طلبات التظلمات اعتبارًا من الغد، يتم ذلك من خلال تقديم الطلاب طلبات التظلم في الإدارات التعليمية المختصة في جميع مناطق المحافظة.

تبلغ تكلفة رسوم التظلمات للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 35 جنيهًا للمادة الواحدة، ويتم دفع هذه الرسوم في الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب. ويتيح هذا الإجراء للطلاب فرصة التظلم من الدرجات التي حصلوا عليها، حيث يسترجعون أموالهم مجددًا في حال ظهور نتيجة التظلم والحصول على درجات إضافية.

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