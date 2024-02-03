الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

يبحث طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية عن موقع نتائج محافظة الدقهلية والبوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2024.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم، اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

وأعلن المحافظ نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024، نسبة 93.6% لمرحلة التعليم الأساسي، في حين وصلت نسبة نجاح الشهادة المهنية إلى 94%، وتجاوزت نسبة النجاح لطلاب الصم وضعاف السمع 95%، بينما بلغت نسبة النجاح للطلاب ذوي البصيرة 75%.

عدد طلاب نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الدقهلية

جاء إعلان النتائج بعد عرضها من قبل الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية. وفي تصريحاته، أكد شعبان أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغ 108،359 طالبًا وطالبةً، وأشار إلى أن متوسط الحاصلين على نسبة 50% فأكثر في المجموع الكلي بلغ 101،464 طالبًا وطالبة.

وفي سياق متصل، قدم محافظ الدقهلية التهاني للأوائل والطلاب الناجحين، معبرًا عن تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية والمهنية. وأثنى على جهود مديرية التربية والتعليم وكل من ساهم في العملية التعليمية في المحافظة.

موقع نتائج محافظة الدقهلية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

يوفر موقع نتائج محافظة الدقهلية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الفصل الدراسي الاول للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://edudk.net/.

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توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية

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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الرياضيات الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. العلوم الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.