نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 برقم الجلوس للترم الأول، قائمة بحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات على مدار الأسبوع الجاري، بنسب نجاح متفاوتة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024

وكشفت مصادر مطلعة بديوان محافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول برقم الجلوس.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول، يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء بحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأوضحت أن أعمال التصحيح انتهت يوم الخميس الماضي، وبدأت مرحلة التدقيق ورصد الدرجات داخل الكنترول.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 عبر الدستور

وتنشر جريدة “الدستور” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2024 الترم الأول برقم الجلوس، عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

كما تقدم “الدستور” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر السطور التالية:-