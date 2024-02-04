نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط
تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 برقم الجلوس للترم الأول، قائمة بحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات على مدار الأسبوع الجاري، بنسب نجاح متفاوتة.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024
وكشفت مصادر مطلعة بديوان محافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول برقم الجلوس.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول، يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء بحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.
وأوضحت أن أعمال التصحيح انتهت يوم الخميس الماضي، وبدأت مرحلة التدقيق ورصد الدرجات داخل الكنترول.
نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 عبر الدستور
وتنشر جريدة “الدستور” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2024 الترم الأول برقم الجلوس، عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميا.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات
كما تقدم “الدستور” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر السطور التالية:-
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط عبر الدستور من هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا .
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم اضغط هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة شمال سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف برقم الجلوس عبر الدستور اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024 عبر الدستور من هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية اضغط هنا.