الرسمي.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية بالمواقع والمدارس

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، وأولياء الأمور، إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2024، يشهد الفترة الحالية ازدياد عمليات البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2024 الترم الأول، حيث من المتوقع الإعلان عن النتائج الأربعاء المقبل على أبعد تقدير لا سيما بعد أن ظهرت النتيجة في معظم محافظات الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في 25 يناير 2024، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الشرقية.

صرَّح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الشرقية، بأنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات والمراجعة في الكنترول. كما أكد استمرار أعمال التصحيح والمراجعة لمواد الشهادة الإعدادية بالشرقية 2024.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية "الترم الأول"

وفي تصريحات لوكيل التعليم الفني للوزارة حول مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية، حيث بلغت درجات المواد التي تم امتحانها في هذا الفصل 140 درجة، وأكد أن هناك 140 درجة أخرى ستُخصص لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، ليصل المجموع الإجمالي للشهادة الإعدادية في الشرقية إلى 280 درجة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية

يُذكر أن عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة الشرقية بلغ 142 ألفًا و680 طالبًا وطالبة، وذلك داخل 795 لجنة تابعة لـ 20 إدارة تعليمية في المحافظة. تم تنفيذ الإجراءات التأمينية والوقائية بشكل دقيق داخل اللجان لضمان سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.

كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن بإمكان الطلاب التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بعد ظهورها باتباع الخطوات التالية: