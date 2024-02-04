"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلاب وتصعيد الفريق الفائز

نظمت إدارة التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوى على مستوى القاهرة ، بقاعة ديوان عام المديرية لطلبة الصف الثالث الثانوى “علمى علوم، علمى رياضة، أدبى”على مستوى إدارات التعليمية بمصر القديمة والشرابية والمرج والوايلى والزاوية الحمراء

ونظم توجيه عام التربية الاجتماعية المقرات وآليات التنفيذ، إعداد أسئلة الاتحادات الطلابية وتولت إدارة التعليم الثانوى بالمديرية الجوانب الفنية والعلمية للمسابقة.

وشهدت المسابقة حضور موجهين عموم المديرية وبعض مديرى التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية وموجهى الإدارات التعليمية

ورحبت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالحضور وبالطلبة وقدمت الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك فى المسابقة للوصول إلى النهائبات وفريق التوجيهات بالمديرية وبالإدارات التعليمية.



المسابقة فرصة لتبادل المعلومات بين الطلبة ومعرفة نقاط القوة



وأشارت الى أن المسابقة فرصة لتبادل المعلومات بين الطلبة ومعرفة نقاط القوة والضعف للطالب أثناء الأستذكار واكتساب الخبرات من خلال تبادل الآراء مع الزملاء والتعرف على نوعية وتطوير الأسئلة ألتى تتماشى مع المنظومة الحديثة.

ووجهت التحية للمعلمين وأولياء الامور وفريق العمل بالتعليم الثانوى والتربية الإجتماعية بالمديرية متمنية التفوق والتميز للطلاب على مستوى الجمهورية.

وأعربت مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية عن سعادتها بهذا اللقاء وبحماس الطلبة على أشتراكهم فى المسابقة حيث قامت بسؤال للطلبة عن مدى أهمية إشتراكهم بالمسابقة.



وأشارت الى أن هذه النوعية من المسابقات تتيح التنافسية والتغير فى طريقة المذاكرة وإعادة النظر فى فهم الإسئلة والتدريب عليها.



وضع اسئله المسابقة وإجاباتها على صفحة التعليم الثانوى بالقاهرة

ومن جهتها أشارت مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية، أنه سوف يتم وضع إسئلة المسابقة وإجابتها على صفحة التعليم الثانوى بالقاهرة من بداية المسابقة حتى نهايتها، حيث يتم الترشيح لإنتقاء العناصر المميزة للفريق الحاصل على أعلى الدرجات حيث يتكون الفريق المتسابق من ستة طلاب بواقع عدد (2) طالبان لكل شعبة ( علمى علوم _ علمى رياضة _ أدبى) مع مراعاة الالتزام بعدد أعضاء الفريق.

واوضحت أن من المعايير التى يجب مراعاتها عند أختيار الفريق التفوق العلمى فى المواد الدراسية والتميز فى بعض القدرات الإبتكارية والثقافة العامة ودوره فى أنشطة الإتحادات الطلابية من خلال مدير التعليم الثانوى وموجه عام الإتحادات الطلابية.

وفى ختام المسابقة قامت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالاعلان عن الطلبة الفائزين، مؤكدة لجميع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بأن الجميع فائزين ويكفيهم شرف المحاولة والوصول إلى النهاية، وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لادارة التعليم الثانوي بالمديرية وتوجيه التربية الإجتماعية وموجهى العموم بالمديرية ومديرى التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومعلميهم وجميع الطلاب المشاركين والفائزين، داعية من المولى عز وجل أن يكون أوائل طلبة تعليم القاهرة فى المقدمة دومًا.

نتيجة المسابقة

الفريق الأساسي لشعبة علم العلوم:-

الطالب أحمد مجدى كمال المجموع (١١٣) يتبع ادارة المرج التعليمية

الطالبة سهيلة صلاح المجموع (١١٢) يتبع إدارة الوايلى التعليمية

الفريق الأساسي لشعبة علم الرياضة:-

الطالب زياد محفوظ فتحى المجموع (١١٥) يتبع إدارة مصر القديمة التعليمية

والطالب حسام محمد احمد المجموع (١٠٦.٥)، ويتبع إدارة المطرية التعليمية



الفريق الأساسي للشعبة الأدبية:-



الطالب حازم أسامة عبد الحليم المجموع (٩٥)، ويتبع إدارة الشرابية التعليمية

والطالب بلوباتير هانى بمجموع ( ٩٢)، ويتبع إدارة مصر الجديدة التعليمية



الطالبة الاحتياطي بالقسم الأدبى:-

الطالبة ياسمين طارق توفيق ب مجموع (٨٩) يتبع إدارة الوايلى التعليمية

الطالبة الاحتياطي لشعبة علم الرياضة

مريم عبد الرحمن أحمد بمجموع ١٠٤ درجة تتبع إدارة الوايلى التعليمية

الطلبة الاحتياطي لشعبة علم العلوم:-

الطالبة روان سامح محمود المجموع: ( ١١٠ ) تتبع إدارة الشرابية التعليمية

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