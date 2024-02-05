إغلاق 22 منشأة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق المحددة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية عن تنفيذ حملات مكثفة على مدار الساعة من قبل مجالس المدن والأحياء، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة بهدف توفير الطاقة وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية، من إغلاق 22 منشأة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق المحددة رسميًا ولعدم اتباعها الإجراءات الاحترازية، جاء ذلك خلال حملات مكثفة نفذتها مجالس المدن والأحياء على مراكز ومدن المحافظة الثمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تأتي هذه الحملات تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربية ومنع إهدارها، يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد إغلاق المحال التجارية وتقليل استهلاك الكهرباء ومنع إهدارها.

وفي بيان صادر عن المحافظة، أكدت أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وناشدت المواطنيين وأصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، بضرورة الالتزام بهذه المواعيد وتنفيذها تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة

وأكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية وللإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، كما أكد على أهمية احترام القوانين والتعليمات الصحية لضمان سلامة المواطنين ومجتمع الغربية بأكمله، وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة المعنية ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، وأيضًا إطفاء الإنارة الخارجية للمحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة بهدف توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.