الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق 22 منشأة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق المحددة بالغربية

غلق محال
غلق محال

أعلنت محافظة الغربية عن تنفيذ حملات مكثفة على مدار الساعة من قبل مجالس المدن والأحياء، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة بهدف توفير الطاقة وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية، من إغلاق 22 منشأة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق المحددة رسميًا ولعدم اتباعها الإجراءات الاحترازية، جاء ذلك خلال حملات مكثفة نفذتها مجالس المدن والأحياء على مراكز ومدن المحافظة الثمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تأتي هذه الحملات تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربية ومنع إهدارها، يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد إغلاق المحال التجارية وتقليل استهلاك الكهرباء ومنع إهدارها.

وفي بيان صادر عن المحافظة، أكدت أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وناشدت المواطنيين وأصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، بضرورة الالتزام بهذه المواعيد وتنفيذها تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. 

استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة

وأكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية وللإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، كما أكد على أهمية احترام القوانين والتعليمات الصحية لضمان سلامة المواطنين ومجتمع الغربية بأكمله، وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة المعنية ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، وأيضًا إطفاء الإنارة الخارجية للمحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة بهدف توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.

محافظة الغربية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية توفير الطاقة وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية

مواد متعلقة

"المشروعات البيئية والتلوث الصناعى" ندوة لمركز النيل فى الغربية

ضبط صاحب مخبز استولي على 2 طن دقيق بلدي مدعم في طنطا

رفع 315 طن قمامة في الغربية

مباحث التموين بالغربية تحرر 88 مخالفة تموينية خلال حملة استهدفت الأسواق

ضبط 17 تاجرًا يتلاعبون بأسعار السجائر بمراكز محافظة الغربية

مجلس مدينة زفتى: إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية

محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

غدًا.. انطلاق دورة جامعة طنطا التدريبية "تدريب المدربين" بجامعة الملك خالد بالسعودية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين