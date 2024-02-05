الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف بمركز ومدينة زفتي في الغربية

ازالات
ازالات

أعلن مجلس مدينة زفتي  بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد عن تحقيق نجاح ملحوظ في جهوده لإيقاف التعديات والبناء المخالف في المدينة والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة زفتي، ضمن الموجة 22 التي تشنها المحافظة، وذلك للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.

إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف

وتمكن مجلس مدينة زفتي من إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف، تمت هذه الإزالات بالتعاون المثمر مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت عمليات الإزالة توقيف أعمال البناء غير المرخصة وإزالة الشدات الخشبية المخالفة.

 كما تم أيضًا إزالة 10 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، وقد تم مصادرة معدات البناء والخامات التي استخدمت في هذه المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات.

مكافحة التعديات والمخالفات البنائية وتعزيز الانضباط العمراني

تأتي هذه الجهود في إطار الالتزام القوي للمجلس بتنفيذ القانون ومكافحة التعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة، وقد أعرب المحاسب إبراهيم فايد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية في تنفيذ هذه العمليات، مؤكدًا استمرارية المجلس في مكافحة البناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية وسلامة المدينة والقرى التابعة لها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الموجة 22 لعمليات الإزالة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة، وفي إطار الالتزام بتنفيذ القانون، تم تحويل أصحاب المخالفات إلى النيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة ومكافحة التعديات ومخالفات البناء، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في مراكز وقري محافظة الغربية.

رئيس مجلس مدينة زفتي بمحافظة الغربية مدينة زفتى رئيس مجلس مدينة زفتي ضمن الموجة 22 التي تشنها المحافظة عمليات الإزالة توقيف أعمال البناء غير المرخصة

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