الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 300 طن من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة بمركز المحلة الكبرى

رفع مخلفات
رفع مخلفات

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حملة نظافة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية، وشاركت فيها فرق من العمال والمعدات وذلك لجمع ورفع القمامة والتراكمات وتنظيف الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وتم جمع القمامة من الأحياء المختلفة في المدينة والقرى المحيطة بها.

وتمكنت حملة النظافة التي قادها اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من رفع حوالي 300 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة خلال الـ 24 ساعة الماضية من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

 تحسين حركة المرور في المدينة 

وأكد رئيس مدينة المحلة، أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، كما تهدف الحملة أيضًا إلى تحسين حركة المرور في المدينة من خلال تنظيف الشوارع والطرق الفرعية، مما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين.

 وأوضح رئيس مدينة المحلة الكبرى، أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم، كما أكد أن هذه الحملات ستستمر لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على المجتمع، كما أوضح أن الحملة تعكس التزام الحكومة المحلية بتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وأنها تسعى لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

وكان الدكتور مهندس احمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد علي ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع كافة أنواع المخلفات من الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، والشكل الجمالي، من أجل الحفاظ علي الشكل العام لشوارع مركز ومدينة المحلة، وان تعليمات محافظ الغربية، ئؤكد دائمًا علي التعاون المستمر بين مجالس المدن والأحياء والمواطنين، وإصرار المحافظة علي وضع النظافة العامة ضم اولويات المرحلة الحالية،  مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي.

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