الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍ ضمن الموجة 22 بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ فعاليات الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت ١٧ حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف، حيث شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار يرافقه نوابه ورؤساء القرى وإدارة الإزالات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي بجهات الولاية الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعي والطرق والري، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، أسفرت عن إزالة ١٤ حالة تعد على أرض زراعية على مساحة ١١ قيراط و١٨ سهم للمرة الأولى وإعادة للمخالفة بحوض ظهر الجمل والنشوة والمرزا وتوما الشرقي والنجيلة بقرية الحسينية إلى جانب فك شده خشبية بالوحدة المحلية بصندفا على مساحة ٢٠٠ متر أرض أملاك دولة قريه البهنسا ورفع البلوك الحجري من على أرض أملاك دولة قرية البهنسا وإزالة حالة تعدى على أرض إصلاح زراعي بقرية شلقام على مساحة قيراط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي نفذت إزالة ٥ حالات تعد، حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية، جاءت كالتالي: إزاله حالة تعد بحى غرب المدينه و٢ حاله تعدي بحى شرق المدينة و٢ حاله تعدي بقريه ابو عزيز بإجمالي مساحه ٤١٢.٥ متر، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار وأجهزتها تصدت لـ9 حالات تعد بالبناء المخالف وهم حالتين تعدى بالبناء على أملاك الرى و7 حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه بمساحة ٦٩ سهم وتم التعامل الفورى معهم واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة نحو المخالفين دون استثناء أحد للقضاء على البناء العشوائي، حيث أشرف على الحملة محمود أيو كريشه نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وعلى ظريف رئيس الوحدة المحلية بالقريه وقسم التنظيم.

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
المنيا إزالة تعديات الموجة 22 الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مخالفات بناء عشوائي مراكز المنيا

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