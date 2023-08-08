إزالة وإيقاف 25 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملة مكبرة ببنى مزار بالمنيا (صور)
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملات مكبرة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 25 حالة تعد ومخالفات بناء وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ونفذت ٢٥ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية، حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وفرج فتحى رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإبراهيم محمد رئيس حي غرب، بإزالة ٦ حالات تعد بالبناء المخالف بالحسينية والقيس، كما تم إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بأرض القصبي غرب، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار.
وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه جرى إزالة ٦ حالات تعد على أرض زراعية و٤ حالات بحوض العمدة وحوض الشيخ أحمد علي مساحة ٣ قراريط و١٨ سهما، وحالتين بحوض الخزام على مساحة قيراط وإزالة ٧ حالات.
كما قام رئيس المركز والمدينة يرافقه أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الإزالات، بفك شدة خشبية بالكامل في المهد لدور أرضي لمنزل مساحته ١٢٠ مترا بالشارع الأول بتقسيم أرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة، وقام فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية بإزالة حالتين تعد على أرض زراعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم على مساحة قيراط بحوض داير الناحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.