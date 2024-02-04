الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

142مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا تمكنت من ضبط 142 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 120مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق والمواد البترولية منها (عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية - ذبح خارج المجازر- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالمنيا من خلال التنسيق بين إدارتها التموينية بمراكز المحافظة التسع والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين.

تموين المنيا ضبط 142 مخالفة حملات تموينية رقابية الاسواق والمخابز اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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