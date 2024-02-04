الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى نقلة تاريخية ومنصة وطنية مهمة تحت مظلة الدولة

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن استئناف جلساته سيكون له دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن.

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وأوضح "عاشور" أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة مهمة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها.

وأكد النائب أحمد عاشور أن الحوار الوطني يُعد نقلة تاريخية في الحياة المصرية، وهو منصة وطنية مهمة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري.

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مناقشة المحور الاقتصادي

وأشار "عاشور" إلى أن مناقشة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، يعكس الرغبة الصادقة في التوصل لتوصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعّال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كل الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعَّالا في حلها، وسيكون نقطة تحول، خاصة أنه يأتي في توقيت والجميع يعولون عليه الآمال.

يذكر أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن عن استئناف جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية على أن تكون الأولوية في المناقشات للقضايا الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناقشة مركزة للقضية الاقتصادية، كما أعلن عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والرؤى لعرضها ضمن جلسات الحوار الوطني، كما حدد موعد ١١ فبراير لاستقبال مقترحات اللجان المختلفة. 

التنمية الاقتصادية المحور الاقتصادي الأزمة الاقتصادية النائب أحمد عاشور الحوار الوطنى

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